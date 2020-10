Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato oggi ad Ardea e ad essere contagiato, questa volta, è un consigliere comunale, attualmente ricoverato in ospedale. A renderlo noto, il sindaco Mario Savarese.

"A scopo preventivo è stata organizzata per domani una sanificazione delle intere sedi comunali di via Salvo D'Acquisto, via Crispi e via Laurentina. Abbiamo identificato tutte le persone con cui il consigliere era entrato in contatto ed abbiamo fornito alla ASL i dettagli necessari a garantire con efficacia il loro lavoro. Tutta la situazione è assolutamente sotto controllo e non desta particolari preoccupazioni. Auguriamo al consigliere una pronta guarigione".