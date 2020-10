Anche la biblioteca di Aprilia sarà interessata da un intervento di sanificazione per il caso di positività di uno studente, transitato nella struttura lo scorso 30 settembre. Per questo il Comune di Aprilia ha predisposto l'intervento di igienizzazzione, che verrà eseguito domani mattina all'alba, l'intervento comunque non comporterà la chiusura della biblioteca che domani sarà aperta dalle ore 9.00. "Abbiamo saputo dall'Asl che uno studente contagiato è transitato nella biblioteca il 30 settembre, perciò abbiamo predisposto - commenta l'assessore all'Istruzione, Elvis Martino - una sanificazione come misura di sicurezza in più, la chiusura però non si renderà necessaria".