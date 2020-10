Tremendo infortunio sul lavoro ieri pomeriggio nei pressi di Tor Tre Ponti all'interno di un laboratorio specializzato nella produzione di modelli architettonici. In circostanze al vaglio degli inquirenti, un dipendente della piccola impresa individuale si è gravemente ferito a una mano durante le operazioni di taglio di alcune tavole di legno, tanto da procurarsi profonde lesioni ad alcune dita. Prontamente soccorso dal personale di un'ambulanza del servizio 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina prima di essere trasferito d'urgenza in un centro specializzato dov'è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Rischia infatti di perdere tre dita di una mano. Per gli accertamenti del caso sono poi intervenuti i poliziotti della Squadra Volante che hanno ricostruito l'accaduto raccogliendo le testimonianze del caso.