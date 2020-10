I "topi" d'appartamento sono tornati a colpire in città, ma non hanno avuto vita facile. Ieri mattina i soliti ignoti sono riusciti a intrufolarsi in un appartamento agli ultimi piani dei palazzi che si trovano in via Monti nei pressi di via dei Volsci, senza però fare i conti col sistema d'allarme dotato di telecamere che ha subito allertato il proprietario di casa, in quel momento fuori città. Proprio attraverso la video sorveglianza, collegata col proprio smartphone, la vittima è riuscita ad accertare che si trattava proprio di un furto, ovvero che all'interno dell'appartamento c'era qualcuno. A quel punto il proprietario di casa si è affrettato ad allertare la centrale operativa del 113 e in pochi minuti diverse pattuglie della Squadra Volante sono piombate in zona per verificare la segnalazione. Il palazzo è stato circondato e passato in rassegna, ma dei ladri non c'era più traccia, fuggiti appena in tempo. I filmati delle telecamere hanno però consentito di raccogliere un identikit per avviare le indagini del caso.