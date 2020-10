Nel giorno dell'incidente, chiaramente, non mancarono disagi per i pendolari.

L'autista del mezzo, un 70enne di Cisterna di latina, è stato pertanto denunciato per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e della sicurezza della circolazione.

La polizia locale di Lanuvio, diretta dal comandante Maurizio Doretto, in relazione al danneggiamento del passaggio a livello della linea ferroviaria Roma/Velletri, avvenuto il 7 ottobre 2020, con accurate indagini ha individuato il mezzo che ha provocato il danneggiamento con il conseguente blocco della circolazione.

