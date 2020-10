Lanuvio raggiunge quota 23 individui attualmente positivi al Coronavirus.

Lo ha fatto sapere oggi il sindaco Luigi Galieti in uno dei consueti aggiornamenti diffusi sulla sua pagina Facebook rispetto alla pandemia.

«In paese - ha spiegato Galieti - abbiamo altri sette casi positivi: tre sintomatici, dei quali uno ricoverato in ospedale, quattro asintomatici; due di loro appartengono a un nucleo familiare con un componente già positivo. Attualmente ci sono 19 positivi in quarantena presso il proprio domicilio e quattro ricoverati».

Lo stesso sindaco ha tenuto a precisare un ultimo aspetto: «Il conteggio potrebbe non essere reale in quanto i dati trasmessi dalla Asl (vista la grande mole di lavoro) spesso presentano delle incongruenze che stiamo cercando di rettificare incrociando altri dati in nostro possesso, verificando caso per caso. Siamo in attesa dei tamponi dei conviventi».