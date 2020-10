Discreto aumento di casi di Coronavirus a Nettuno: dal Comune hanno ufficializzato cinque nuovi contagi, registrati nel giro di poche ore.

In particolare, la Asl Roma 6 ha fatto sapere che in due giorni sono risultati positivi al Covid-19 due donne di 37 e 42 anni e tre uomini di 41, 44 e 82 anni. Tutti sono collegati a focolai già noti e sono stati posti in isolamento domiciliare.

Di conseguenza, ora i cittadini attualmente positivi al Coronavirus sono diventati 19, con uno di loro che è ricoverato in ospedale.