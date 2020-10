Vale la pena, in chiusura, dare uno sguardo al numero dei tamponi effettuati: solo ieri ne sono stati eseguiti 133.084, per un totale di 12.460.055 dall'inizio dell'emergenza.

Infine, uno sguardo ai guariti: se ne registrano 976 in più rispetto a ieri, per un totale di 238.525 negativizzati.

Sul fronte dei decessi, invece, si registrano 29 morti, uno in più di ieri: il totale delle vittime della pandemia, dunque, raggiunge quota 36.140.

Di questa cifra fanno parte le 74.829 persone che attualmente stanno lottando contro il Covid-19: 4.336 di loro sono ricoverate con sintomi, 390 sono in Terapia intensiva e le restanti 70.103 sono in quarantena.

Ancora un incremento di contagi da Coronavirus in Italia: oggi, infatti, si registrano 5.724 nuovi casi, ossia 352 in più rispetto all'aumento di ieri, quando i positivi accertati coi tamponi erano stati 5.372.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli