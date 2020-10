Il sequestro risale allo scorso 31 luglio, ma in settimana è stato scritto un nuovo capitolo sulla discarica abusiva presente a ridosso del Lido delle Salzare, ad Ardea.

L'ufficio Ambiente, infatti, ha incaricato una ditta e ha disposto la realizzazione di una recinzione metallica attraverso cui impedire gli accessi alla zona piena di rifiuti, evitando così anche possibili ulteriori sversamenti. La polizia, dal canto suo, ha rinnovato i cartelli di sequestro e i sigilli.

Ora la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città provvederà a caratterizzare i rifiuti, sia per avviarli allo smaltimento che per verificare l'inquinamento.

Il sequestro della discarica, lo ricordiamo, venne messo a segno dalla polizia locale guidata dal comandante Sergio Ierace a seguito di alcuni esposti presentati dai cittadini.