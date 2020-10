Raffica di controlli, nel corso della settimana compresa fra il 4 ottobre e la giornata di oggi, nel territorio di Latina e della sua provincia.

Il bilancio è stato diffuso dalla Questura di Latina, con la polizia che ha messo in campo 210 equipaggi, sostenuti anche da 21 unità del Reparto Prevenzione Crimine "Lazio", riuscendo a identificare, nel corso di 120 posti di blocco, ben 1952 persone, a controllare 913 veicoli e a elevare 195 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di sette carte di circolazione e cinque patenti.

Nello stesso periodo, poi, sono state arrestate quattro persone, e ne sono state denunciate altre 26.

In più, il Questore di Latina ha emesso due provvedimenti di divieto di ritorno per tre anni con foglio di via obbligatorio dalla città di Minturno a carico di due uomini campani che sono stati sorpresi a Scauri e denunciati per ricettazione.