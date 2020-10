Ore cruciali per il varo di un nuovo Dpcm relativo all'emergenza Coronavirus.

In queste ore, infatti, è aperto un confronto fra gli esperti, i capi delegazione politici e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

E domani, domenica 11 ottobre, ci sarà una riunione cruciale del tavolo che sta affrontando l'emergenza, dalla quale potrebbe emergere anche un anticipo della firma sul nuovo Dpcm, originariamente programmata per mercoledì.

Conte, nello specifico, potrebbe firmare il Decreto già lunedì. E le ipotesi al vaglio sono molteplici.

Fra quelle più eclatanti ci sono il possibile stop agli sport di contatto a livello amatoriale, primo fra tutti il calcetto.

L'altra misura di grande eco riguarda un possibile stop alle feste private, addirittura anche in casa: questo perché moltissimi contagi stanno proliferando a livello familiare e, negli incontri privati, è impossibile controllare il rispetto del distanziamento sociale e l'uso delle mascherine.

E non è tutto: alcune delle misure adottate per Latina e provincia nel mini lockdown deciso dalla Regione Lazio potrebbero essere adottate a carattere nazionale. Fra queste potrebbe esserci la chiusura di locali come bar, ristoranti e pub a mezzanotte, ma anche il divieto di sosta fuori dai locali in orario notturno. Allo studio anche il divieto di vendita degli alcolici dopo le 22.