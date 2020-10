"Si invita la cittadinanza a rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus e ad indossare la mascherina".

Sono diventati 76 i cittadini attualmente positivi nel territorio comunale di Anzio. A darne notizia è il sindaco Candido De Angelis, sulla base dei dati forniti dalla Asl Roma 6. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono sei i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 48 ore. Del totale dei contagiati, 10 sono ricoverati in ospedale e 66 in isolamento domiciliare.

