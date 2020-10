Era alla guida della sua auto, su via La Malfa nel territorio di nettuno, quando giunto alla rotatoria di via Borghese ha urtato un'altra auto finendo fuori strada. I fatti sono avvenuti questa mattina: un terribile incidente, che ha visto un uomo salire con la propria auto sul marciapiede, sfondando un cartellone pubblicitario e proseguendo per circa 50 metri nel terreno incolto.

Sul posto la polizia locale di Nettuno, allertata dai passanti che hanno assistito alla scena. Agli agenti è spettato il compito di eseguire i rilievi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.