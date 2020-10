Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato ieri sera nella zona del Salto di Fondi, poco lontano da dove era stata segnalata la sua auto. Il rinvenimento dell'uomo, sembrerebbe dell'età di circa 60 anni, c'è stato intorno alle 18, da parte dei Vigili del Fuoco attivati nel piano di ricerche coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Terracina. Stando alle prime informazioni, infatti, dell'uomo, originario di Pozzuoli, era stata denunciata la scomparsa dal luogo in cui viveva. Stando ai primi riscontri, un allontanamento volontario. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, né trovati oggetti sospetti. Sul caso indagano i carabinieri agli ordini del capitano Francesco Vivona. Disposta l'autopsia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli