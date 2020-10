Inquietante avvertimento per un quarantenne del capoluogo che ieri mattina ha trovato una lingua di animale all'interno della cassetta della posta, nell'androne del palazzo dove abita nel centro di Latina. Un episodio allarmante - sul quale indaga la Polizia - che sembra introdurre ritualità criminali ormai dimenticate nel contesto pontino. Perché un gesto del genere non può che innescare una serie di interrogativi e considerazioni sul messaggio subliminale, neppure troppo velato, che gli ignoti autori hanno voluto trasmettere.

Il ritrovamento

La scoperta risale alla tarda mattinata di ieri quando un condomino del palazzo, situato nella zona di via Garigliano, alle spalle dello stadio "Francioni", ha notato il pezzo di carne sanguinante nella cassetta della posta e si è affrettato ad allertare il diretto interessato. A quel punto è scattata la segnalazione alla centrale operativa del 113 e sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante per i primi accertamenti del caso.

È stato necessario un accurato sopralluogo della polizia scientifica per analizzare la scena alla ricerca delle tracce eventualmente lasciate da chi ha materialmente "recapitato" la macabra missiva. Poi il pezzo di carne è stato prelevato e acquisito dagli investigatori per gli accertamenti del caso: non c'è dubbio che si tratti di una lingua, ma non è chiaro a quale animale appartenesse, forse un bovino stando alle dimensioni del muscolo e alla facilità di reperirne in commercio. Saranno necessari ulteriori riscontri per fare chiarezza e cercare di risalire alla provenienza della carne, senza escludere comunque l'eventualità di una macellazione clandestina, tantomeno l'acquisto della carne fuori città.



Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli investigatori della Squadra Mobile che si stanno occupando dell'indagine. Sul gesto dal chiaro tenore intimidatorio sono in corso infatti una serie di riscontri, ma sui contorni della vicenda vige il massimo riserbo in Questura. Senza dubbio i detective ascolteranno il destinatario, un quarantenne che gestisce un'attività fuori Latina, e analizzeranno il contesto nel quale è maturato l'episodio, per capire chi possa avercela con lui fino a questo punto.