Evitare il caos di venerdì rendendo più semplici le operazioni di svolgimento degli esami. Impresa non impossibile quella che attende oggi la Asl poiché non sarà difficile migliorare l'andamento dei test riservati alle scuole dopo quanto accaduto a ridosso del weekend. Stamane all'ex Rossi Sud in via Monti Lepini riprenderanno i tamponi rapidi per bambini, studenti, docenti e personale Ata delle classi in quarantena. Rispetto alla scorsa settimana, quando l'azienda sanitaria locale aveva convocato 370 "isolati" tutti alle ore 9, stavolta è stato adottato un sistema diverso: convocazioni scaglionate per evitare lunghe code e attese estenuanti ai bambini, anche molto piccoli. Sempre in merito al drive-in, oggi parte finalmente quello di Gaeta nel point allestito all'ex ospedale Di Liegro, in via Salita Cappuccini: gli esami inizieranno nel pomeriggio (alle 14) e proseguiranno fino alle 18, mentre da domani il point per i prelievi sarà attivo secondo l'orario standard della mattina (9-15). Proseguiranno anche i tamponi a Latina (all'ex Sani dalle 9 alle 18), ad Aprilia (zona fieristica di Campoverde) dalle 9 alle 14 e a Priverno (Casa della Salute in via Madonna delle Grazie) dalle 9 alle 13.30.

Intanto ieri in provincia si sono registrati altri 25 casi di positività al SarsCov2 (di cui uno di rientro dalla Romania e 14 legati a link familiari già noti), distribuiti a Latina (sette), Aprilia (cinque), Terracina (quattro), due a Cisterna, Gaeta e Pontinia, uno a Cori, Sermoneta e Sonnino. Con i nuovi contagi il conto di ottobre è già salito a 381 e verrà di gran lunga superato il dato di settembre quando ne sono stati contati 447 complessivi. I venticinque positivi di ieri hanno fatto salire a 1602 il numero dei casi dall'inizio della pandemia, col 27,85 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 682 guariti; 880 positivi di cui 774 trattati a domicilio, 40 i morti.

A livello regionale ieri si sono registrati 371 casi, di cui 166 nella sola Capitale (picco massimo dall'inizio della pandemia, superato il record precedente di 151 positivi in un solo giorno).