È di Nicola Vicidomini, 56enne scomparso da Monte di Procida lo scorso 1 ottobre, il corpo senza vita rinvenuto ieri sera dai Carabinieri di Terracina e da una squadra dei vigili del fuoco. La scomparsa dell'uomo risaliva appunto al 1 ottobre, quando la mamma e la sorella avevano presentato una denuncia, ipotizzando che l'uomo potesse essere stato anche a Formia. Il marittimo è stato trovato al Salto di Fondi, sulle dune, a poca distanza da dove era stata segnalata la sua automobile. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia. La scomparsa dell'uomo era stata denunciata anche dalla nota trasmissione Rai "Chi l'ha visto?". Il corpo dell'uomo non pare presentare ad un primo esame superficiale dei segni di violenza, ma tutto lascia pensare che il cadavere fosse lì ormai da diversi giorni.

