La positività al Covid-19 di un dipendente comunale ha costretto alla chiusura dell'ufficio Anagrafe del Comune di Sezze. Questa mattina la zona al primo piano del palazzo comunale è stata interdetta al pubblico nell'attesa di comprendere più chiaramente la situazione e di adottare i provvedimenti del caso. A tutela della cittadinanza e dei colleghi di lavoro del dipendente, i locali che ospitano il settore Anagrafe saranno sottoposti a sanificazione, mentre gli stessi dipendenti ai test previsti in questi casi, qualora dalla ricostruzione del link epidemiologico emergerà che sono entrati in contatto diretto con il contagiato. Il dipendente in questione, stando alle informazioni ricevute, si sarebbe sottoposto alla quarantena cautelativa già dallo scorso martedì, avendo in casa un positivo. Al test cui è stato sottoposto venerdì è risultato positivo, avvisando tempestivamente l'Azienda Sanitaria Locale e i responsabili dell'ufficio comunale.