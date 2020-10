Arresto da parte dei carabinieri di Latina che nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno trovato nella flagranza del reato di "produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti" un 22enne del luogo. I militari hanno proceduto al controllo di un'autovettura condotta da un 45enne sulla quale viaggiava anche l'arrestato. A seguito della perquisizione personale, è stata rivenuta occultata all'interno di boxer del giovane una bustina in cellophane trasparente contenente 32 involucri di "cocaina" per un peso complessivo lordo di 11,5 gr e 0.92 lordi di sostanza stupefacente del tipo "hashish". La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un bilancino elettronico di precisione ancora intriso di hashish, nonché un brandello di cellophane dello stesso tipo di quello usato per il confezionamento delle dosi. L'arrestato è stato condotto in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa del rito direttissimo.