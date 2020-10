«Cari concittadini, sento il dovere di informarvi di aver contratto il virus Covid-19».

Si apre così il breve messaggio inviato dal sindaco di Ardea, Mario Savarese, nell'annunciare la sua positività al Coronavirus, con la conferma arrivata questa mattina.

«Le mie condizioni di salute non sono ottimali - ha aggiunto il sindaco -, ma non mi impediranno di lavorare da casa per tutti gli obblighi istituzionali. Sebbene la malattia abbia colpito limitatamente persone con carica politica, resta alta l'attenzione alla sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto all'assessore Possidoni - ha concluso Savarese - di adoperarsi per far sottoporre a screening tutto il personale comunale».