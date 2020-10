Le persone arrestate sono state portate in carcere a Viterbo.

La lite, stando alle prime ricostruzioni, è scaturita per futili motivi all'interno di una casa.

I militari di Nettuno sono arrivati sul posto insieme al 118 e hanno arrestato un cittadino romeno classe 1984 e un uomo indiano classe 1980 (entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine) e denunciato un altro indiano, incensurato classe 1989, che a causa delle botte ricevute ha avuto la peggio, con il conseguente trasporto al Pronto soccorso degli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno. Qui i medici hanno deciso per il ricovero nel reparto di Chirurgia con una prognosi di ben 30 giorni per importanti ferite riportate al costato, oggetto di alcune fratture.

In particolare, stando a quanto appurato dai militari che afferiscono alla Compagnia di Anzio guidata dal capitano Giulio Pisani, tre stranieri se le sono date di santa ragione all'interno di un condominio, con tanto calci, pugni e bottigliate.

Si è concluso così un intervento che i carabinieri della Stazione di Nettuno hanno messo a punto nella notte tra sabato e domenica in via Taglio delle Cinque Miglia, nel quartiere di Sandalo di Ponente, all'estrema periferia di Nettuno.

Due arresti e una denuncia per rissa e lesioni personali gravi.

