Gravissimo lutto per lo storico capitano della As Roma Francesco Totti: nella giornata di oggi, allo Spallanzani, è morto il papà Enzo.

Roma doc, 76 anni, sposato da una vita con Fiorella e padre, oltre che di Francesco, anche del figlio maggiore Riccardo, Enzo Totti era ricoverato da alcuni giorni dopo aver contratto il Coronavirus.

Il suo cuore, purtroppo, ha cessato di battere, lasciando un grande vuoto incolmabile non solo nella famiglia di Totti, ma anche in tutto il mondo giallorosso. Non c'è tifoso romanista, infatti, che non conosca lo "Sceriffo", soprannome con cui Francesco Totti amava apostrofare il papà.

Tutto il mondo sportivo e il popolo social, ovviamente, si sta stringendo allo storico capitano della As Roma e alla sua famiglia.