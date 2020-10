L'asilo nido comunale "Il Germoglio" di Nettuno riaprirà i battenti domattina, con l'educatrice risultata positiva e i bimbi della classe e della "bolla" di riferimento che resteranno in isolamento domiciliare per il periodo previsto dalle normative.

E' questa la notizia pervenuta nel pomeriggio di oggi a Nettuno: in particolare, il sindaco Alessandro Coppola ha fatto sapere che la Asl Roma 6 ha concluso l'esecuzione dei tamponi sul personale educativo, con gli esami che hanno dato tutti esito negativo.

L'asilo nido di Santa Barbara è stato sanificato e, dunque, tutte le altre classi potranno tornare domattina nella struttura di via Togliatti.

Tra l'altro, nella giornata di oggi in città si registrano anche due guarigioni: dunque, le persone attualmente positive sono 17, con una sola di loro che è ricoverata.

«Ringrazio la Asl Roma 6 per il lavoro svolto - ha affermato il sindaco -. Il protocollo di sicurezza adottato per l'asilo nido in quest'occasione si è rivelato efficace grazie anche all'impeccabile comportamento delle educatrici. Solo continuando a rispettare tutte le norme sanitarie riusciremo a vincere la battaglia contro il Covid-19. In questa seconda ondata la nostra città sta rispondendo bene e questo ci sta permettendo di contenere i contagi. Non dobbiamo abbassare la guardia in questo momento delicato e decisivo».