Anche i poliziotti della Sezione di polizia stradale di Latina e dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia prenderanno parte alla campagna europea congiunta "Truck & Bus", ossia una settimana di controlli particolarmente mirati che prenderà il via domani e terminerà il 18 ottobre 2020.

"Lo scopo della campagna "Truck & Bus" - si legge in una nota - è di operare una intensificazione dei controlli, effettuati dalle polizie stradali di tutta Europa, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d'immatricolazione nazionale sia straniera. Durante le giornate di controlli, gli agenti della Polstrada procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, del rispetto dei limiti di velocità, del rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull'autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

L'iniziativa è stata pensata dal network europeo delle polizie stradali denominato "Roadpol", ossia una rete di cooperazioni nata nel 1996 alla quale aderiscono tutti i Paesi membri dell'Unione Europea tranne la Grecia e la Slovacchia, e di cui fanno parte anche la Svizzera, la Serbia, la Turchia e, in qualità di osservatore, la polizia di Dubai (EmiratiArabi Uniti). "L'Italia, che è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del ministero dell'Interno - prosegue la nota -, ricopre la presidenza onoraria. L'organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le polizie stradali europee, con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d'azione europeo 2011-2020. Tale attività si articola attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne 'tematiche' in tutto il continente, all'interno di specifiche aree strategiche".

Chiaramente, l'obiettivo finale è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo operativo "Tispol".

"Questa azione combinata a livello europeo - conclude la nota - ha la finalità di sviluppare la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti i conducenti e utenti della strada che, nello stesso momento, tutte le forze di polizia stradale dell'Unione Europea stanno operando con medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune».