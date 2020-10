Condanna a cinque mesi di reclusione. E' questa la sentenza emessa ieri pomeriggio dal giudice monocratico del Tribunale di Latina Beatrice Bernabei, nei confronti di Cesare De Rosa, il 26enne appartenente al clan Di Silvio, accusato di evasione dagli arresti domiciliari dove si trovava detenuto per un episodio avvenuto qualche tempo prima, lo scorso febbraio quando in quell'occasione, De Rosa aveva colpito un poliziotto, all'ingresso posteriore della Questura, durante un controllo che la Squadra Volante stava conducendo nei confronti di alcuni suoi parenti. De Rosa era stato arrestato lo scorso luglio con l'accusa di evasione quando nel cuore della notte intorno alle 2.30 la Sala Operativa della Questura aveva ricevuto l'allarme di evasione dall'abitazione di viale Kennedy. La fuga del giovane era durata poco: era stato inseguito e fermato dagli agenti.

