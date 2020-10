Se li è trovati davanti. Due figure con il volto travisato da passamontagna. Poi ha abbassato lo sguardo e ha visto il coltello. E' quanto avvenuto ieri nella tarda mattinata in un'abitazione di via Virgilio a Campoverde. I banditi, almeno due, hanno agito in pieno giorno. E forse sapevano che la donna, proprietaria dell'abitazione, era in casa. Stando a quanto avrebbe riferito agli inquirenti, la donna, che al momento dell'irruzione da parte dei due rapinatori, si trovava da sola, non sarebbe stata aggredita. Non l'hanno legata né picchiata, le hanno però puntato il coltello contro e sotto la minaccia dell'arma si sono fatti consegnare alcuni monili, gioielli e bigiotteria, e il contante che aveva con sé. Il bottino, al momento ancora in fase di quantificazione, dovrebbe essere di qualche centinaia di euro.