Seguita mentre lasciava la zona pub per riprendere l'auto lasciata in uno dei parcheggi limitrofi, una donna è stata rapinata della borsa domenica sera poco prima della mezzanotte. Ma gli autori del borseggio hanno compiuto la leggerezza di correre a spendere i soldi della vittima, utilizzando la carta di credito per acquistare sigarette al distributore automatico installato all'esterno del tabacchino di via Volturno, nei pressi dello stadio Francioni. Così la Polizia è riuscita a individuare e denunciare uno degli autori, un algerino che risiede da anni in città, sorpreso ancora con la refurtiva tra le mani.

La vittima era stata avvicinata nel momento in cui stava entrando nell'auto: uno dei due banditi l'ha spinta mentre il complice afferrava la borsa, un accessorio piuttosto costoso tra l'altro. Poi i due sono scappati a gambe levate. Ma poco dopo, mentre la donna parlava con i poliziotti della Squadra Volante per ricostruire i fatti, i due borseggiatori hanno iniziato ad acquistare le sigarette con la carta di credito che, man mano, segnalava alla vittima le transazioni con messaggi telefonici. A quel punto le pattuglie si sono precipitate in via Volturno, dove uno dei borseggiatori è riuscito a scappare in tempo alla vista della Volante, dileguandosi mentre un agente lo rincorreva, mentre l'altro, l'algerino, è stato bloccato prima che potesse scappare