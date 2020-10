Finisce contro un camion lungo via Colle del Tufo, soccorso dal 118 e trasferito al pronto soccorso un uomo di 62 anni. Questo il bilancio di un grave incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 al confine tra il territorio comunale di Cisterna e quello di Latina- Borgo Montello, scaturito dallo scontro tra una vettura che procedeva lungo la via in direzione di Cisterna e un mezzo pesante che in quel momento stava facendo retromarcia. Sul posto oltre all'ambulanza, sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia per effettuare i rilievi. Il ferito è giunto in ospedale in condizioni tutto sommato non gravi nonostante la sua vettura sia finita praticamente sotto al mezzo pesante.