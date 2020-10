Una vera e propria tragedia quella che si è consumata intorno alle 12.30 in pieno centro a Latina, dove una donna è morta, secondo i primi accertamenti lanciandosi dal 14esimo piano del grattacielo Pennacchi, in via Don Morosini, cadendo in un cortile interno dove c'è il parcheggio di un super mercato, sotto gli occhi di alcuni clienti che si trovavano lì in quel momento. La donna è morta sul colpo. Sul luogo della tragedia i vigili del l fuoco, il personale del 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del dramma. A quanto pare, secondo le prime notizie circolate, la donna è di origine straniera.