Denunce, sanzioni e centinaia di controlli: questo il bilancio dell'operazione svolta tra il 10 e l'11 ottobre scorso dai carabinieri della Compagnia di Formia, in collaborazione con il Nas di Latina.

Nel dettaglio, sono state denunciate tre persone:un 56enne e un 42enne della provincia di Napoli per reato di "ricettazione", in quanto i due sono stati sorpresi a bordo di autovettura con prodotti alimentari per un valore di euro 1.000, di cui non fornivano indicazioni circa la provenienza. ad entrambi è stato notificato un foglio di via obbligatorio, inoltre il 56enne veniva deferito in stato di libertà poiché sorpreso alla guida con patente sospesa con recidiva; un 48enne di Formia per il reato di evasione, sorpreso in un altro Comune nonostante fosse ristretto ai domiciliari.

Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Latina un 43enne ed un 22enne di Gaeta per essere stati trovati in possesso di 0,3 grammi di cocaina. Per quanto riguarda le contestazioni e le sanzioni amministrative a titolari di esercizi commerciali, sono stati individuati due locali di Formia, uno per mancanza di distanziamento tra i tavoli e l'altro perché sorpreso a diffondere musica tramite un impianto stereo senza la prevista autorizzazione comunale. Segnalato anche un locale pubblico di Scauri di Minturno per non aver aggiornato il manuale di autocontrollo igienico sanitario.

Nel medesimo contesto sono state altresì controllati 21 autoveicoli; controllati 3 esercizi pubblici; controllati 19 soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari; controllate 58 persone, di cui 19 gravate da precedenti di polizia; elevate 5 contravvenzioni al c.d.s.; eseguite 4 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari.