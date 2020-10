Nella giornata di ieri, i carabinieri di San Felice Circeo denunciavano a piede libero un 26enne del luogo per i reati di "ricettazione e violazione del provvedimento di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

L'uomo veniva sorpreso in possesso di una bicicletta risultata provento di furto perpetrato il 10 ottobre in quel centro. la successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire alcuni accessori della predetta bicicletta, occultati dal prevenuto in "violazione al divieto di avvicinamento alla ex convivente".

La refurtiva e' stata restituita all'avente diritto.