Nella tarda serata di ieri, a Latina, i carabinieri del Norm - Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio del controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza di reato di "produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" un 19enne nato in Romania residente a Latina.

I militari operanti, procedevano al controllo dell'autovettura condotta da un 18enne di Latina e con a bordo il prevenuto ed altri giovani di Latina.

A seguito di perquisizione personale veniva rivenuta occultata all'interno della tasca dei pantaloni dell'arrestato, 6 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo lordo di 6,30 grammi e somma contante di 40 euro.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del 19enne consentiva di rinvenire, occultati all'interno della camera da letto, 7 involucri per un peso complessivo di 8.26 grammi nonchè un ulteriore involucro contenente 26 grammi della medesima sostanza stupefacente, la somma contante 525 euro, 3 bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. L'arrestato è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa rito direttissimo.