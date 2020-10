Dalla visione delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza ubicato nei pressi ove si era verificato un sinistro stradale con feriti, emergeva che il prevenuto aveva fornito dichiarazioni contrastanti a quanto riferito in sede di rilievi ai militari operanti, intervenuti sul posto, rendendosi responsabile del sinistro avvenuto.

Lo scorso 11 ottobre, a Formia, i carabinieri della locale Stazione, al termine di una mirata attività investigativa, denunciavano a piede libero per reato di lesioni personali stradali gravi un 45enne residente a Pico (FR).

