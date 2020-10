Si tratta di un giovane classe '97 e di una donna del 1963, rimasti feriti a seguito del violento impatto. Sul posto la Polizia locale di Cisterna e lo staff sanitario arrivato con due ambulanze. La strada è rimasta chiusa dalle 13 alle 15 per permettere il soccorso ai convolti nell'incidente e poi la rimozione dei mezzi. La dinamica è al vaglio degli agenti del Comando di Corso della Repubblica.

Incidente in via Marconi a Cisterna di Latina. Due le vetture coinvolte, con entrambe le persone al volante finite al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

