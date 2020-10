Incidente stradale, alle 12.30 di oggi, a Nettuno: due veicoli si sono scontrati tra loro in via Scipione Borghese e la strada è stata chiusa dalla polizia locale.

Nello specifico, con una dinamica al vaglio degli agenti di via della Vittoria, a poca distanza dallo stadio di baseball una Citroen C3 e un furgone di marca Nissan si sono scontrati fra loro: evidenti i danni alle vetture, mentre i due automobilisti pare non abbiano riportato serie ferite.

Chiaramente, visto che via Borghese è una strada strategica per l'accesso a Nettuno, non sono mancati disagi sia in direzione del centro che verso il campo sportivo.