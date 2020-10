Arriva il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le nuove (e attese) restrizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus. A presentarlo, pochi minuti fa in una conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte. "La curva epidemiologica sta risalendo - ha esordito il Presidente - L'Italia sta meglio rispetto agli altri Paesi europei, ma non possiamo permetterci di abbassare il livello di concentrazione. Per questo variamo nuove misure, che richiederanno ulteriori sacrifici. Ma siamo convinti che con questi sacrifici potremmo affrontare questa fase con un obiettivo chiaro: evitare di far ripiombare il Paese in un lockdown generalizzato.

In sintesi, il nuovo Dpcm prevede la mascherina obbligatoria ovunque, anche all'aperto. "Ma dobbiamo correggere anche i comportamenti nelle abitazioni private - spiega Conte - Invitiamo a non ospitare più di sei persone per volta dentro le case e di evitare feste. Non manderemo la polizia in casa, perché noi tuteliamo la sfera di vita privata, ma dobbiamo essere tutti prudenti".

Per quanto riguarda bar, ristoranti, pizzerie e le attività in generale, si chiuderà a mezzanotte. Inoltre, dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli e non sostare davanti ai local, per evitare assembramenti. Vietate le feste nei locali aperti al pubblico fatta eccezione per quelle religiose (matrimoni, cresime, battesimi) ma limitate ad un numero determinato di persone.

Non saranno poi consentite gite scolastiche e uscite didattiche. "Le rinviamo a tempi migliori" spiega Conte, che prosegue: "Non saranno consentite partite di calcetto, basket e sport di contatto a livello amatoriale, mentre proseguiranno quelle di società professioniste e dilettantistiche".