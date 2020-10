Grave incidente intorno alle 16 di questo pomeriggio in via Bassiano, a poche centinaia di metri dal quartiere Croce Moschitto, a Sezze. Un'auto, una Peugeot 208 condotta da una donna di 62 anni e una moto, Kawasaki 750, si sono scontrate frontalmente in uno dei tratti più stretti della strada provinciale. Ad avere la peggio il centauro, G.B. le sue iniziali, classe 1973, che nell'impatto ha riportato diverse ferite, tali da convincere i soccorritori a ricorrere all'eliambulanza, con cui è stato trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti.

L'uomo era comunque cosciente al momento dei soccorsi, lamentando forti dolori al petto. Sotto choc la donna che si sarebbe vista piombare addosso la moto, completamente fuori controllo. La stessa è stata è stata trasportata in ospedale. Sul posto la polizia locale di Sezze