Netto aumento dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Rispetto a ieri, infatti, sono stati registrati 1.282 positivi in più dell'incremento di 24 ore fa. In altri termini, oggi i nuovi contagi sono 5.901, un aumento dovuto anche all'aumento dei tamponi effettuati (oltre 112mila oggi contro gli oltre 85mila di ieri).

In totale, dunque, dall'inizio della pandemia a oggi hanno contratto il Covid-19 365.467 persone. Fra loro ce ne sono 87.193 attualmente positive al virus: 81.603 sono in quarantena, 5.076 sono ricoverate con sintomi e 514 risultano essere in Terapia intensiva (62 in più dsi ieri, ndr).

Sul fronte dei decessi, diventati complessivamente 36.246, se ne registrano ulteriori 41.

I guariti, invece, sono diventati 242.028, con un incremento di 1.428 negativizzati.