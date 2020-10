Nuovi alunni positivi ad Aprilia, scatta la sanificazione della scuola Morante e delle scuole primaria e dell'infanzia di Campo di Carne.

Nella giornata di oggi la Asl ha comunicato ai dirigenti scolastici la positiva al Coronavirus di un bambino del plesso in via Montegrappa, mentre altri due casi riguardano alunni che frequentano la scuola dell'infanzia "Collodi" di via Callas.

Per questo le classi sono state messe subito in isolamento, mentre il Comune si attiva incaricando una ditta specializzata per la sanificazione del plesso in via Montegrappa e della scuola Collodi.

Inoltre sempre nel borgo di Campo di Carne, in via precauzionale, è stata disposta la sanificazione anche della scuola primaria Lanza in via Genio Civile.