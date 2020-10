Isolamento fiduciario per alunni e personale insegnante di una classe della scuola primaria "Ragazzi del mondo" di via Italo Balbo a Scauri.

La decisione è stata adottata oggi dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Marco Emilio Scauro" di Scauri, dopo che la Asl ha comunicato la positività di una docente del plesso. Quindi da domani gli alunni non potranno recarsi a scuola in quanto posti in isolamento fiduciario per dieci giorni. Stesso provvedimento per il personale scolastico entrato in contatto con l'insegnante contagiata.

La sospensione dell'attività didattica riguarda solo una classe, mentre per le altre le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza. Disposta anche la sanificazione.

Si tratta del primo caso che si è verificato nell'ambiente didattico del Comune di Minturno.