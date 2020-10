Tra le classi in isolamento nell'area nord della provincia di Latina (10 in tutto) la fetta più grossa riguarda Aprilia, dove nella giornata di ieri sono state messe in quarantena cinque sezioni tra la scuola dell'infanzia "Collodi" di Campo di Carne e le scuole primarie "Morante" di via Montegrappa e "Grazia Deledda". Nei tre plessi sono stati registrati nuovi casi di positività al Coronavirus tra gli alunni, perciò è immediatamente scattato il protocollo dell'Asl. Un protocollo che, oltre all'isolamento delle classi, ha previsto la sanificazione degli edifici scolastici che è stata disposta ieri pomeriggio dal Comune di Aprilia ieri pomeriggio, su segnalazione dei dirigenti.

La ditta specializzata è prima intervenuta nella scuola "Morante" in via Montegrappa, poi si è diretta a Campo di Carne dove ha eseguito la sanificazione della scuola dell'infanzia "Collodi". In via precauzionale è stata effettuato la sanificazione anche nell'altra scuola del borgo, la primaria "Lanza" in via Genio Civile. Quest'ultimo intervento è stato deciso perché gli alunni contagiati della scuola dell'infanzia hanno avuto contatti stretti e diretti con altri 3 bambini del vicino plesso. Infine ieri sera è arrivata la comunicazione di un caso di positività di un alunno della "Grazia Deledda", perciò nella notte è stato condotto un intervento di bonifica sull'intero edificio.