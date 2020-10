Erano tutti increduli, sotto choc. «Non ci sono parole», diceva una donna che si è commossa quando ha capito quello che è avvenuto ieri mattina in pieno centro a Latina: una ragazza di 20 anni si è lanciata dal 14esimo piano del grattacielo Pennacchi in via don Morosini, a poca distanza da corso Matteotti. E' stato un volo nel vuoto che ha scosso tutti. La giovane, a causa del violentissimo impatto con il suolo, è morta sul colpo e per lei nonostante i soccorsi non c'è stato niente da fare.

A quanto pare la ragazza soffriva di problemi di natura depressiva, aveva un disagio psichico che sarebbe andato avanti e ieri mattina si è tolta la vita lanciandosi nel vuoto e cadendo nel cortile interno del grattacielo che si affaccia verso via Adua, dove c'è il parcheggio interno di un supermercato.