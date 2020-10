Sarà chiuso tutto il plesso "Ragazzi del mondo" di via Italo Balbo a Scauri. Il provvedimento che sarà reso ufficiale a breve è stato adottato in quanto la Asl ha confermato la positività di una donna facente parte del personale non insegnante.

Quindi da domani la scuola elementare rimarrà chiusa completamente mentre tutti gli studenti, docenti e personale non insegnante saranno sottoposti a tamponi. Ieri era stata disposta la chiusura solo di una classe per la positività di una insegnante. Era stata effettuata anche la sanificazione dell'aula ma il caso di questa mattina ha indotto asl e Comune a chiudere la scuola per alcuni giorni con didattica a distanza per i bambini.