Tra i casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle ultime ore c'è anche quello di un dipendente Ata in forza alla scuola "Elsa Morante" di via Montegrappa, per questo è stato isolato un intero piano di una delle palazzine della scuola e le quattro classi del piano sono state messe in quarantena.

La decisione presa dall'Asl di Latina è stata comunicata ieri sera alla dirigenza scolastica, che ha immediatamente provveduto ad eseguirla come da protocollo dopo che - poche ore prima - era effettuata la sanificazione dell'edificio.

Gli altri casi di positività nel mondo scolastico di Aprilia riguardano la scuola primaria "Grazia Deledda" dove un alunno è risultato positivo al Covid-19 (comportando l'isolamento della sezione) e la scuola dell'infanzia "Collodi" di Campo Carne, dove si sono registrati due casi.