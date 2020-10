Tre nuovi casi e due guarigioni. E' questo l'aggiornamento che arriva da Anzio, dove in base alle comunicazioni inviate dalla Asl Roma 6 al Comune si registrano 79 contagi attuali da Coronavirus.

In particolare, fra chi è attualmente positivo al Covid-19, ci sono dieci persone ricoverate in ospedale e 69 individui posti in quarantena.

«Si invita la cittadinanza a rispettare tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus - ha fatto sapere il sindaco Candido De Angelis -.Indossate la mascherina e rispettate tutte le direttive per proteggere voi stessi e gli altri».