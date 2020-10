Continuano a crescere, anche oggi, i casi di Coronavirus. Dopo i 5.901 contagi di ieri, oggi si registrano 7.332 nuovi positivi, ossia 1.431 altri casi in più rispetto all'incremento di ieri.

Dati importanti, dunque, che si accostano ai 152.196 tamponi eseguiti nel giro di 24 ore, con il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia che tocca quota 372.799.

Sul fronte dei decessi, invece, è stato raggiunto un numero di morti "con" il Covid-19 pari a 36.289: le nuove vittime della pandemia, infatti, sono 43.

Anche il dato sui guariti è cambiato: se ne registrano 2.037 in più rispetto a ieri, per un totale di 244.065 negativizzati.

Infine, il dato sulle persone attualmente positive al virus: sono 92.445, ossia 5.252 in più rispetto a ieri. Fra i positivi ci sono 539 persone in terapia intensiva e 5.470 individui ricoverati con sintomi; tutti gli altri sono in quarantena.