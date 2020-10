Ieri pomeriggio, a Formia, i carabinieri della locale Stazione nel corso di servizio finalizzato al contrato dei reati in materia di abusivismo edilizio, hanno denunciato in stato di libertà una 73enne residente a Formia per aver fatto realizzare sul terrazzo della propria abitazione, una struttura fissa in legno in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, in difformità per dimensione a quanto asseverato con "scia" (segnalazione certificata di inizio attività) presentata presso l'ufficio tecnico del Comune.

La struttura è stata sottoposta a sequestro penale.