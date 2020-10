Sono 52 i nuovi casi di Coronavirus registrati fra i Castelli Romani e il litorale compreso fra Pomezia e Nettuno.

I dati sono stati resi noti dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio sulla base delle statistiche diffuse dalla Asl Roma 6.

In particolare, fra i 52 nuovi positivi ci sono 22 persone che hanno un link familiare oppure sono dei contatti di casi già noti e isolati; in più, una persona ha un link con la Sardegna. Per tutti gli altri sono in corso le indagini epidemiologiche.

E se il dato sui decessi resta fortunatamente invariato (141), c'è un aggiornamento importante per quanto riguarda i guariti. Se ne registrano 326 in più rispetto all'ultima rilevazione, per un totale di 1.438 negativizzati.

Dunque, le persone attualmente positive al Covid-19 risultano essere 1.258.