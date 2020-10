Nuovo caso di Coronavirus sul territorio di Nettuno: si tratta di un ex dipendente pubblico, oggi consulente esterno dell'ente. Di conseguenza, con l'indagine epidemiologica della Asl Roma 6 tuttora in corso, è stato disposto lo smart working per tutti i dipendenti che sono entrati in contatto con l'uomo nelle ultime 48 ore.

A quanto pare, infatti, la persona in questione aveva già effettuato un tampone la scorsa settimana, risultato negativo; nelle scorse ore, però, probabilmente per possibili contatti con una persona positiva, ha eseguito un nuovo test, stavolta con esito affermativo.

Chiaramente, come prevedono i protocolli, è stata disposta la sanificazione degli uffici, che domani saranno tutti regolarmente operativi.

Attualmente, dunque, a Nettuno ci sono 19 persone positive al Covid-19.