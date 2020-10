Prime piogge abbondanti e primi disagi lungo le strade. È ormai una costante a San Felice Circeo durante l'autunno e l'inverno.

Nel tardo pomeriggio di oggi le intense precipitazioni hanno causato problemi in diverse zone del paese, specie nella parte "bassa" come dimostrato dal video girato su via Montenero.

Le strade sono infatti finite sott'acqua e problemi simili sono stati riscontrati in alcune proprietà private.

A rendere più complessa la situazione, il fatto che il manto stradale lungo alcune vie era già stato messo a dura prova dalle precipitazioni delle scorse settimane che hanno fatto saltare via le riparazioni.